Sneijder maakt dag van huilende fan helemaal goed

Door: redactie

10/09/16 - 17u35

video

Dinsdag maakte Wesley Sneijder indruk door voor de interland met Zweden een jongetje gerust te stellen. "Niet bang zijn. Relax'', zei de Oranje-captain in de catacomben van het Zweedse stadion. Vandaag deed Sneijder weer van zich spreken door een jonge huilende Galatasaray-fan in de menigte te roepen. Het ventje mocht zelfs in de spelersbus een foto met zijn grote held maken. Galatasaray speelt vanavond op bezoek bij Kayserispor.