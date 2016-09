Thorgan Hazard blijft indruk maken in Duitsland en dat is ook de Chelsea-fans niet ontgaan

video

Thorgan Hazard is als een wervelwind aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Champions League-voorronde tegen Young Boys Bern scoorde hij al een hattrick, waarna hij de Bundesliga opende met een mooie assist. Ook vandaag was de ex-Gouden Schoen weer trefzeker. Op bezoek bij Freiburg trapte de jongere broer van Eden Borussia Mönchengladbach met een fantastische knal op voorsprong in de 3-1 nederlaag.



Een goal die ook de fans van Chelsea niet is ontgaan. Fans van de Blues zijn lyrisch over Thorgan Hazard en sommige hopen zelfs op een terugkeer naar Stamford Bridge. Borussia Mönchengladbach kocht Thorgan Hazard over van Chelsea, maar de Londense club liet wel een clausule opnemen in het contract. Zo kan Chelsea voor een vastgelegd bedrag de flankaanvaller terug naar Engeland halen.



Koen Casteels slaagde er met Wolfsburg niet in de drie punten te pakken. Thuis tegen FC Keulen bleef het 0-0. Casteels stond bij de thuisploeg 90 minuten tussen de palen.



In de stand staat Wolfsburg met vier op zes op een gedeelde derde plaats. Mönchengladbach telt één punt minder en staat voorlopig gedeeld zesde.