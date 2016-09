Het eerste wapenfeit van Balotelli bij Nice is geen frats, maar wel een knap gebaar richting zijn ploegmaats

Door: redactie

10/09/16 - 16u54

Balotelli schonk zijn ploegmaats een goodiebag met kleding en accesoires. © photo news.

Zondagavond om 20u45 viert Mario Balotelli hoogstwaarschijnlijk zijn competitiedebuut voor OGC Nice tegen Marseille. En de Italiaan lijkt ook gebrand te zijn op een goed begin bij zijn nieuwe Franse club.

Om zijn ploegmaats te motiveren voor het treffen met de club van Aaron Leya Iseka, deelde Balotelli goodiebags uit aan iedereen in de kleedkamer. In het zakje zaten nieuwe kleren en enkele mode-accesoires. Een goed begin is het halve werk, moet 'Super Mario' gedacht hebben.