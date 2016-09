Meer dan deze selfie was er niet nodig om hoofd van cricketlegende op hol te doen slaan

Door: redactie

10/09/16 - 13u24 Bron: The Sun

De naam Shane Warne zal bij weinigen onder ons een belletje doen rinkelen, maar de 46-jarige Australiër staat in eigen land bekend als één van de beste cricketspeler die de natie ooit heeft gehad. Naast met zijn sport is de man ook druk in de weer op social media en meer bepaald op de pagina's van vrouwelijk schoon. Zo was hij eerder in de wolken nadat pornoster Jenna Jameson hem volgde op Twitter en zorgde hij even voor tweespalt zorgde tussen acteur Oliver Mellor en diens verloofde Rhian Sugden, maar nu heeft hij volgens The Sun zijn pijlen gericht op Emily Ratajkowski. Toen het 25-jarige model twee dagen geleden een sexy selfie postte, kreeg die meteen een like van Warne. Maar of hij daarmee voldoende indruk heeft nagelaten bij de Amerikaanse schone; dat valt nog af te wachten. In elk geval trekt zij er zich niks van aan en blijft ze doodleuk beeldjes en filmpjes posten...