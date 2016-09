Vogelt iedereen er nu écht op los in olympisch dorp? Spaanse zwemkampioene licht tipje van de sluier

Yari Pinnewaert

Belmonte gaf voor de interlandbreak de aftrap voor de partij tussen Real Madrid en Celta Vigo en krijgt daarbij een kus van Real-aanvoerder Sergio Ramos. © photo news.

video Het is bij elke editie van de Olympische Spelen zo stilaan vaste kost geworden: de organisatie die elke atleet voorziet van een hoop condooms - in Rio kreeg elke deelnemer maar liefst 42 stuks ter beschikking. Maar is het nu écht zo dat er in dat olympisch dorp duchtig wordt op losgevogeld? Mireia Belmonte, de meest succesvolle Spaanse zwemster ooit, laat in haar kaarten kijken - of juist niet?