Vogelt iedereen er nu écht op los in olympisch dorp? Spaanse zwemkampioene komt met tekst en uitleg

Yari Pinnewaert

10/09/16 - 10u17 Bron: Mundo Deportivo, El Hormiguero

Belmonte gaf voor de interlandbreak de aftrap voor de partij tussen Real Madrid en Celta Vigo en krijgt daarbij een kus van Real-aanvoerder Sergio Ramos. © photo news.

video Het is bij elke editie van de Olympische Spelen zo stilaan vaste kost geworden: de organisatie die elke atleet voorziet van een hoop condooms - in Rio kreeg elke deelnemer maar liefst 42 stuks ter beschikking. Maar is het nu écht zo dat er in dat olympisch dorp duchtig wordt op losgevogeld? Mireia Belmonte, de meest succesvolle Spaanse zwemster ooit, verschaft tekst en uitleg.

© epa. Iedereen die daar logeert, is daar om een gooi te doen naar de medailles. Iedereen zit in zijn cocon, maar misschien zie ik dat verkeerd - dat kan ook natuurlijk Mireia Belmonte

En het hoeft waarschijnlijk niet te verbazen, maar Belmonte (die twee medailles pakte in Rio, nvdr.) ontkent tegenover het Spaanse TV-programma 'El Hormiguero' met klem dat ze weet heeft van dergelijke praktijken. "Iedereen die daar logeert, is daar om een gooi te doen naar de medailles. Iedereen zit in zijn cocon, maar misschien zie ik dat verkeerd - dat kan ook natuurlijk", aldus Belmonte.



Verstopte afvoer door condooms

Pablo Motos, de presentator, had echter bloed geroken en confronteerde zijn gesprekspartner dan ook met het feit dat de afvoer in Rio verstopt zat... met (gebruikte) condooms. Ook op die stelling repliceerde Belmonte op vrij diplomatische wijze. "Het klopt dat er een en ander mis was met de afvoer. Waarom? Dat weet ik niet - er waren wel meerdere mankementen in het olympisch dorp. In elk geval: er wordt over dit onderwerp altijd veel geschreven, maar ik heb nog nooit dergelijke dingen gedaan", wast ze haar handen in onschuld.



Wat er ook van zij: de vork zit voor elke atleet natuurlijk anders in de steel. Denken we maar terug aan de tweespalt tussen de Braziliaanse synchroonspringsters Giovanna Pedroso en Ingrid Oliveira...