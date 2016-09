Cristiano staat nog maar pas terug op het veld en dan lapt landgenoot hem streek die hij maar matig kan appreciëren

Yari Pinnewaert

10/09/16 - 09u14

video

Cristiano Ronaldo mag zich, na de blessure die hij opliep in de gewonnen EK-finale tegen Frankrijk, eindelijk opnieuw voetballer noemen. De Portugees begon dan ook goedgeluimd aan de rondo van gisteren op training bij de 'Koninklijke', maar het lachen zou hem gauw vergaan. Nadat hij Modric tevergeefs probeerde te grazen te nemen, was het zijn beurt om achter de bal te gaan hollen in het midden van het cirkeltje. Toen het leer bij landgenoot Coentrao (die zit inderdaad ook nog steeds in Madrid) kwam dacht 'CR7' zijn kans schoon te zien, maar in plaats daarvan werd hij stevig te grazen genomen door de flankverdediger. Meteen nadien gesticuleerde Cristiano een beetje kinderachtig dat de bal niet door zijn benen ging, maar de vertraagde beelden geven zijn ongelijk toch duidelijk aan.

Lees ook Goed nieuws voor Zidane: Ronaldo en Benzema opnieuw helemaal fit