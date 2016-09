'The Beast' is opnieuw de sterkste speler op FIFA, maar er moet hem toch iets van het hart

Thomas Lissens

10/09/16 - 08u30

Akinfenwa, hier op een archiefbeeld in het shirt van Wimbledon. © photo news.

Adebayo Akinfenwa is een begrip in het Engelse voetbal. De spits speelde nagenoeg zijn hele carrière in de lagere profreeksen over het Kanaal, maar door zijn stevige lichaamsbouw groeide hij steeds meer uit tot een cultfiguur. Op het computerspel FIFA is hij al enkele jaren de sterkste speler en ook op FIFA 17 zal die eer hem te beurt vallen.

Maar Akinfenwa, die dit seizoen met met Wycombe Wanderers zal uitkomen in de League Two (vierde niveau), is niet helemaal tevreden. De 34-jarige Brit kreeg immers maar een score van 45 op 100 op snelheid. Op Twitter stak hij zijn frustratie alvast niet onder stoelen of banken (zie onderaan).



Het leek er in het tussenseizoen overigens even op dat Akinfenwa helemaal niet meer beschikbaar zou zijn voor de FIFA-fans. Het contract van de spits bij AFC Wimbledon, waarmee hij de promotie afdwong van de vierde naar de derde klasse, werd niet verlengd en op zijn 34e moest 'The Beast' dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Akinfenwa moest het nodige geduld tonen, maar Wycombe bood uiteindlijk toch een oplossing. Lees ook 'The Beast' van het veld gestuurd bij debuut

Sterkste man FIFA 14 hobbelt in League Two Tell me about it https://t.co/pb5ASHOIIq — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) September 9, 2016 Akinfenwa vond deze zomer onderdak bij Wycombe Wanderers. © photo news.