Marie Rutsaert

9/09/16 - 15u41

video

Adan Januzaj is vastbesloten zich weer in de kijker te voetballen tijdens zijn uitleenbeurt aan Sunderland. Met dit filmpje dat de club online plaatste is hij alvast op de goede weg. Teamgenoot Papy Djilobodji en de aanvaller amuseerden zich na een sessie in de fitness nog even met de voetbal en dat leverde deze fraaie kunstjes op.