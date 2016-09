In de Vuelta konden ze drama dat zich in de Tour afspeelde maar net voorkomen

Door: Mike De Beck

Instortende bogen, het lijkt zo stilaan vaste koek te worden in het wielerpeloton. We kregen er vorig jaar al mee te maken in de Ronde van Vlaanderen en de Scheldeprijs, maar ook in de Ronde van Frankrijk stortte er een boog naar beneden. Adam Yates kon het instortende gevaar niet meer ontwijken en smakte staalhard tegen het asfalt in de zevende etappe.



Vandaag was het de beurt aan de Vuelta. Jhonathan Restrepo was nog geen dertig seconden weg in zijn race tegen de klok wanneer de Spanjaard in zijn individuele tijdrit van Jávea naar Calpe na een van zijn eerste bochten prompt werd opgeschrikt door een opvallend obstakel. De boog om de start aan te geven bengelde maar net hoog genoeg boven het parcours. Met dank aan enkele oplettende wielerfans (zie video hieronder).