Terwijl de US Open zijn ontknoping nadert, 'backpackt' Federer door eigen land

9/09/16 - 07u45

© Twitter.

© Twitter.

Roger Federer is deze weken de grote afwezige op de US Open in New York. De Zwitserse nummer vier van de wereld moest eind juli door een aanslepende knieblessure een punt zetten achter zijn seizoen. Intussen heeft hij dus tijd te over en dus maakte de 'FedExpress' van de gelegenheid gebruik om zijn eigen land nog wat beter te leren kennen. Federer trok er enkele dagen tussenuit in de Zwitserse bergen en zette zijn mooiste kiekjes op sociale media. "Ik mis de US Open enorm, maar ik heb een geweldige tijd hier in de bergen", aldus de 17-voudige grandslamwinnaar.