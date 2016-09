Dit moet ongetwijfeld de meest bizarre gele kaart ooit zijn

Door: redactie

9/09/16 - 07u03

video

Bizar tafereeel in de WK-kwalificatiematch tussen Thailand en Japan. Masato Morishige raapt in de eerste helft doodleuk de bal op wanneer hij het leer toegespeeld krijgt. De reden? Volgens de Japanse centrale verdediger scheelde er iets met de bal. Morishige geeft het kleinood aan ref Torky, maar volgens de Iraanse scheidsrechter is er helemaal niets aan de hand. Hij duwt de 29-jarige Japanner zelfs nog een gele kaart onder de neus.



Het voorval bleef echter zonder gevolgen. Morishige kon de partij gewoon uitspelen en Japan won met 0-2. Haraguchi en Asano tekenden voor de doelpunten terwijl de Thaise invaller Deeprom in het slot nog rood kreeg.