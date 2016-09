Vanaf nu kan je ook basketten met onze assistent-bondscoach

You’re not mistaken, that’s me in #NBA2K17 !Want to play hoops w/me? Pre-Order @NBA2K today https://t.co/1W8O4cANPB pic.twitter.com/IA0Zyzcz80

Dat je als Thierry Henry kan spelen op een spelconsole is niet zo vreemd. De T3 van onze nationale ploeg was jarenlang een vaste klant van de FIFA-spelletjes van EA Sports. Met Arsenal en Barcelona kon je de ene mooie goal na de andere maken als Henry, maar binnenkort kan je dat ook doen op een basketveld. Virtueel dan. De makers van NBA 2K17 hebben de voormalige Franse topvoetballer immers in het basketspelletje van dit seizoen gestoken. Henry was zelf in de wolken met het nieuws en stuurde bovenstaand bericht via Twitter de wereld in.