Lijken Jens Keukeleire en zijn beruchte ploegmaat nu echt zo fel op elkaar?

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 21u10

© Twitter CyclingHub.tv.

Beroering in volle eindsprint van de achttiende etappe van de Vuelta. Een mannetje van Orica-BikeExchange gaf het hele pak het nakijken. Dat moest wel Jens Keukeleire zijn, eerder ook al ritwinnaar in Bilbao. De ontnuchtering liet niet lang op zich wachten, het bleek niet onze landgenoot, maar wel zijn Deense ploegmakker Magnus Cort Nielsen te zijn. Qua stijl zijn er wat raakpunten, maar voor het overige toch vooral veel verschillen.

© epa.

Dat bewijst althans bovenstaande foto die op Twitter opdook over de twee renners die betrokken waren bij de grote verwarring na de aankomst. Op Twitter werd de rappe West-Vlaming Keukeleire al uitgeroepen tot ritwinnaar, heel wat mensen stonden al klaar om de vijfde Belgische ritzege in deze Ronde van Spanje te vieren. Na afloop kreeg ook ritwinnaar Cort Nielsen onvermijdelijk enkele vragen over de persoonsverwisseling. "Ik ben in principe de beste sprinter van onze ploeg hier, maar Jens is natuurlijk ook snel en gaat beter bergop", kon de 23-jarige Deen er wel om lachen. "Deze ritzege is geweldig, een droom die uitkomt. In mijn allereerste grote ronde winnen we als team meteen drie ritten en staan er twee renners in de top van het klassement. Echt fantastisch! Zondag in Madrid ga ik opnieuw proberen te winnen."