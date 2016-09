Zlatan in zijn gekende stijl: "Wat ik het meest mis van PSG? Mijn salaris"

Door: redactie

8/09/16 - 20u54

video "Wat mis je van PSG of Parijs? Wat komt er al eerste in je op", vraagt de journalist van de Franse tv-zender SFR Sport aan Zlatan Ibrahimovic. Zlatan antwoordt op z'n Zlatans: "Ik mis mijn laatste salaris uit Parijs. Dat is wat ik mis." En natuurlijk kan Zlatan Ibrahimovic zelf wel lachen om zijn gevatte antwoord.