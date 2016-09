Leicester-sterren krijgen sportwagen cadeau, maar die is niet naar ieders wens

Manu Henry

Danny Simpson was één van de Leicester-spelers die zijn sportwagen liet upgraden. © Kos.

Begin vorige maand konden we aan het King Power Stadium -de thuisbasis van Leicester City- maar liefst 19 exemplaren van BMW i8s bewonderen. De spelers van de trotse landskampioen uit de Premier League kregen elk zo'n blauwe sportwagen ter waarde van €105.000 als 'geschenk' van Vichai Srivaddhanaprabha, de clubeigenaar uit Thailand.



Toch lijken niet alle 'Foxes' even tevreden, vooral de kleur van de wagen is niet naar ieders wens. Dat hoeft echter geen probleem te vormen voor de klas van Claudio Ranieri, die ervoor zorgden dat hun wagen een flinke upgrade kreeg. Het was Marlon Harewood -nota bene een ex-voetballer uit de Premier League- die de sportwagens flink onder handen nam. Onder meer Jeffrey Schlupp, Danny Simpson, Demarai Gray én smaakmaker Riyad Mahrez maakten gebruik van de diensten van de ex-aanvaller van West Ham. Harewood zelf postte de foto's op Instagram.