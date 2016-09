"Dit moet viraal gaan!" Wielertoerist filmt hoe roekeloos gevaarte van bekende wielerploeg hem bijna van de weg ramt

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 14u14 Bron: Twitter Andy Rolfe

Team sky's bus almost taking me out, sorry about the language, but this needs to go viral for the safety of cyclists pic.twitter.com/nmojiJnoXf — Andy Rolfe (@AndyRolfe65) September 8, 2016

video Dat het op de openbare weg niet altijd een pretje is als zwakke weggebruiker, is nog maar eens gebleken in Groot-Brittannië. Daar is momenteel de wielerronde 'Tour of Britain' aan de gang en dat betekent dat de ploegbussen en teamwagens flink wat verplaatsingen moeten maken, maar de manier waarop ze zich onderweg naar nieuwe horizonten gedragen op de Britse wegen kan toch wel een stuk beter.