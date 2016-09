Voetballer komt (anoniem) uit de kast: "Heb fake vriendin zodat ploegmaats niets zouden vermoeden"

Yari Pinnewaert

8/09/16 - 14u03 Bron: Reddit

© photo news.

De Duitse voetbalpers is momenteel in de ban van een anonieme voetballer die via sociaalnetwerksite Reddit uit de kast is gekomen.

De voetballer, die de bekentenis deed onder het pseudoniem 'Eckfahne' (Duits voor cornervlag, nvdr.), is 20 jaar oud en komt uit in derde klasse, waar hij als voltijds prof maandelijks 9.000 euro opstrijkt. "De prijs die ik zou moeten betalen als ik me ook bekend maak als homo, zou veel hoger zijn", voegde 'Eckfane' er ook nog aan toe.



Fake liefje

De voetballer rekte na zijn bekentenis even tijd uit om wat vragen van andere Redditgebruikers te beantwoorden. Zo kwam tijdens de interactie aan het licht dat zijn 'coming out' anoniem verliep omdat hij, eens hij zijn échte identiteit onthult, bang is voor de vele media-aandacht die hij zou krijgen. Voorts voegde hij er ook aan toe dat zijn familie niets van zijn geheim af weet. Enkel zijn voornaamste vrienden zijn op de hoogte, waaronder één vriendin die zelfs doet alsof ze zijn liefje is zodat zijn ploegmaats niks over zijn geaardheid zouden vermoeden.



Tot slot stelde hij ook dat hij enkel met manen datet die niets met het voetbal te zien hebben, terwijl Duitse sterspelers zoals Manuel Neuer, Joshua Kimmich en Mats Hummels dan weer wél een keertje op zijn deur zouden mogen kloppen.



Toch kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst bij de échtheid van de toch wel opvallende bekentenis. Want iedereen kan anoniem op een sociaalnetwerksite zulke dingen uitkramen, nietwaar?