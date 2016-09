Manager Pogba en Lukaku rekent af met Guardiola: "Hij heeft geen ballen aan zijn lijf"

Thomas Lissens

8/09/16

Mino Raiola heeft het niet zo begrepen op Guardiola. © afp.

De transferperiode zit erop en dus kan de invloedrijke voetbalmakelaar Mino Raiola lustig tegen enkele belangrijke schenen schoppen. In een interview met het Spaanse radiostation Cope is Raiola staalhard voor Liverpool-trainer Jürgen Klopp, maar vooral Manchester City-trainer Pep Guardiola moet het ontgelden.

Raiola heeft onder anderen Paul Pogba, Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic in zijn makelaarsportefeuille zitten. De Zweedse spits liet in zijn biografie ook al geen spaander heel van de Spaanse trainer. "Ik hou niet van Guardiola", volgt Raiola Ibra's voorbeeld. "Hij is geen slechte trainer, maar zijn voetbal is saai. Bovendien heeft hij niet de ballen om met mij rond de tafel te gaan zitten."



De 48-jarige Italiaanse Nederlander lijkt het voorts ook niet echt begrepen te hebben op Jürgen Klopp. Vooral de manier waarop de Duitser met Mario Balotelli, nog een poulain van Raiola, is omgegaan, zit hoog bij de makelaar. "Voor mij is Klopp geen grote trainer. Hij heeft zich allesbehalve correct gedragen tegenover Balotelli."

