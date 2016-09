Waarom topatleten voortaan twee keer zullen nadenken vooraleer ze deze pornoster aanklampen via social media

Door: redactie

8/09/16 - 11u41 Bron: News.com

Chad Kelly zal voortaan tweemaal nadenken alvorens hij via Twitter avances maakt bij een pornoster. Nadat de 22-jarige Mia Khalifa de quarterback van OLE Miss was beginnen te volgen via de sociaalnetwerksite, ontsproot er meteen een geanimeerde conversatie tussen de twee:



- Kelly: "Volg me op Snapchat en ik verwacht je ook op de wedstrijd!"



* Khalifa: "Ik volg je enkel uit Seminole-oogpunt, zodat ik je zwaktes voor de wedstrijd kan blootleggen. En omwille van 'Last Chance U'" (een programma op Netflix waarin Kelly zijn opwachting maakt, nvdr.)



- Kelly: "Haha wat ben je grappig. Wat vond je van de show?"



* Khalifa: "Zwakte nummer 1: kan er niet aan weerstaan om privéberichtjes te sturen naar meisjes die hij niet kan krijgen" Shoulda spent more time in your playbook and less time in my DM's #NOLES pic.twitter.com/GJcFTHwmTh — Mia Khalifa (@miakhalifa) Tue Sep 06 00:00:00 MEST 2016 Chad Kelly. © afp.

De vuile was buiten Even wat duiding: 'de wedstrijd' waarover Kelly het had was er één tegen de Florida State Seminoles, de ploeg waar Khalifa nota bene een stevige boon voor heeft. Groot was dan ook haar jolijt toen haar team met 45-34 won tegen Kelly en zijn ploegmaats. Om haar vreugde nog een beetje kracht bij te zetten, gooide ze een screenshot van bovenstaand gesprek op Twitter, met als bijschrift: "Je had beter iets meer tijd gestoken in je wedstrijdvoorbereiding dan in je privéberichtjes naar mij #NOLES". Leedvermaak van de bovenste plank voor Khalifa, een erg harde noot om te kraken voor Kelly zo bleek, want na de wedstrijd werd zijn Twitteraccount meteen offline gehaald... Every day is Wall Wednesday in this house #DC NOLE GANG TAKING OVER ATX

Niet aan haar proefstuk toe Het was overigens niet de eerste keer dat Khalifa de vuile was buiten hing van een veelbelovende American footballspeler. Vorig jaar in februari waagde Duke Williams, de 24-jarige safety van de Buffalo Bills een eerste keer zijn kans, maar hij kende hetzelfde lot als Kelly. Toen Williams zijn geluk tot vervelens toe bleef beproeven bij Khalifa, antwoordde die zoals u in onderstaande screenshot kan zien uiteindelijk alweer uiterst gevat - en je hoeft niet bepaald veel Engels te kunnen om te begrijpen wat ze bedoelde. "Waarschuwing: wie via privéberichtjes avances probeert te maken zal worden neergesabeld en de vuile was zal vervolgens worden buitengehangen", luidde het dan weer bij die tweet. Dat Williams daarop claimde dat "niet het hele gesprek werd gepost" en "dat er nog mensen werden uitgenodigd"; dat bracht niet al te veel zoden meer aan de dijk. Warning: Trespassers in my DM's will be shot and hung out to dry in public. pic.twitter.com/aPUGkmooat — Mia Khalifa (@miakhalifa) Sun Jul 12 00:00:00 MEST 2015 pic.twitter.com/ukzr419mLB — Duke Williams (@Duke27_) Tue Jul 14 00:00:00 MEST 2015 Duke Williams (rechts) vecht hier een pittig duel uit met Odell Beckham van de New York Giants. © photo news.