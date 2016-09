Argentijnse voetballer deelt rake linkse uit aan ref, maar die reageert in stijl

Door: Mike De Beck

7/09/16 - 22u08

video

Leonardo Vera heeft zich niet bepaald populair gemaakt in de Argentijnse voetbalwereld. De driftige speler van Quilmes de Rafaela kon een beslissing van scheidsrechter Silvio Ruiz maar matig appreciëren en liet dat ook meteen blijken. Terwijl de Argentijnse amateurvoetballer op het matje werd geroepen en een tweede geel karton onder de neus kreeg geduwd, ging scheidsrechter Ruiz op zoek naar zijn rood exemplaar. Totdat Vera de man met de fluit op een bijzonder rake linker trakteerde. De stoppen sloegen helemaal door bij Leonardo Vera die moest gekalmeerd worden door enkele ploegmakkers.



In plaats van te reageren, handelde scheidsrechter Silvio Ruiz het opvallende incident in stijl af. De man in het geel wandelde meteen naar de kleedkamers en keek niet meer om naar wat zich allemaal achter hem afspeelde. Bij een 0-0-stand werd de wedstrijd dan ook logischerwijs gestaakt. En Leonardo Vera? Die gaat ongetwijfeld een bijzonder lange schorsing tegemoet.