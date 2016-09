Bondscoach Jamaica op non-actief na ruzie met journalisten

Door: redactie

De voetbalbond van Jamaica heeft de coach van het nationale elftal vandaag geschorst vanwege een opstootje met journalisten. Volgens de Jamaicaanse krant The Gleaner wist de Duitse trainer Winfried Schäfer zich niet te beheersen toen hij vrijdag samen met de 'Reggae Boyz' terugkeerde op het eiland na het verlies tegen Panama (2-0) in een kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap.

Schäfer weigerde een cameraploeg te woord te staan en trok een kabel uit de camera toen de teammanager werd geïnterviewd.



De voetbalbond heeft een onderzoek ingesteld en de bondscoach op non-actief gezet, aldus een verklaring. In de verloren ontmoeting met Haïti van gisterenavond had assistent-trainer Miguel Coley de leiding over de Jamaicaanse voetballers.



De journalistenvereniging op Jamaica noemde het gedrag van Schäfer onverdedigbaar en vroeg om maatregelen.