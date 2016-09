Wondermooie krul Gibraltar krijgt zelfs Belgische fans in tribune aan het dansen

Door: Mike De Beck

In alle eerlijkheid: Gibraltar mag natuurlijk nooit een gevaar vormen voor onze Rode Duivels wanneer die op 10 oktober neerstrijken voor hun tweede verplaatsing onder Roberto Martínez. Toch houden Thibaut Courtois en co maar beter de linkervoet van ene Liam Walker in het oog. De 28-jarige middenvelder toverde gisteren in het eerste WK-kwalificatieduel in de geschiedenis van het Brits overzees gebied namelijk een wondermooie treffer uit zijn linkervoet.



Veel supporters waren er niet meteen aanwezig in het Estádio Algarve. Dat is ook haast onmogelijk aangezien er slechts zo'n 32.000 mensen wonen op het eiland en Gibraltar zijn kwalificatieduels in Portugal afhaspelt. Maar toch ging een handvol fans stevig uit de bol bij de gelijkmaker. Enkele supporters die getooid waren in een Belgisch truitje vierden alsof Eden Hazard net een wereldgoal had gemaakt. Onze landgenoten in de tribunes kregen dan wel waar voor hun geld, Gibraltar ging uiteindelijk met 1-4 de boot in tegen Griekenland.