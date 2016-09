17 Belgen knijpen hun billen dicht in Vuelta en dat heeft alles te maken met riskante finale op brute betonstroken

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 13u30

video Het zou ons niks verbazen als heel wat renners straks om hun moeder roepen in de Ronde van Spanje. De finale van de zeventiende etappe belooft immers halsbrekende kost te worden. In een spectaculaire finale moet het peloton de gevreesde Camins del Penyagolosa overwinnen, een korte maar ultrasteile beklimming van 3,8 kilometer met stroken tot 21%.

#LV2016 After a well-earned rest day the action restarts with another mountain finish on stage 17 up Mas de la Costa pic.twitter.com/10hGoot0cG — Tinkoff (@tinkoff_team) Wed Sep 07 00:00:00 MEST 2016

Dat onze landgenoten in het peloton -met 17 zijn ze inmiddels nog- en hun collega's met dichtgeknepen billen de finale zullen induiken, heeft ook veel te maken met de bloedhete omstandigheden. 35 graden maar liefst en doe daar nog eens niet geasfalteerde betonstroken bij en je weet hoe laat het is. Het gemiddelde stijgingspercentage van de slotklim van eerste categorie is trouwens 12,5%. Allesbehalve om mee te lachen, dat bewijzen ook enkele video's waarmee u zelf op verkenning kunt trekken. Eén ding is zeker: Quintana, Froome en Contador kunnen er straks een zinderend spektakel van maken, ook al loert het gevaar om elk hoekje en in elk putje. Toch maar uit de doppen kijken jongens want het belooft een bijzonder hachelijk avontuur te worden in een snikhete wielersauna.