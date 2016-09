Deze meesterlijke voorzet van Griezmann verdiende meer...

Marie Rutsaert

7/09/16 - 11u47

E o passe de Griezmann, pelo amor. Que jogador. pic.twitter.com/97oh240bYt — Renato (@rgomesrodrigues) 6 september 2016

video Ook Frankrijk is bezig met hun kwalificatiematchen voor het WK. Ze wisten gisteren niet te scoren tegen Wit-Rusland. De match bleef steken op een triestige 0-0. Dat had anders kunnen zijn, want Antoine Griezmann produceerde een fantastische voorzet voor Olivier Giroud. Die knalde dan de bal naast de goal. Even later waren de woorden 'Giroud' en 'merde' een populaire combinatie op Twitter.