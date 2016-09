"Miljaar, Marc Wilmots is verouderd sinds het EK"

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 07u35

© Twitter Lieven Scheire.

© afp.

Tijdens de interlands van onze Rode Duivels wordt er naar goede gewoonte heel wat op Twitter gegooid en dat was gisteravond heus niet anders. Ook comedy- en televisiemaker Lieven Scheire roerde zich op de sociale media en pakte uit met een leuke tweet over de bondscoach van Cyprus. Die leek tijdens de match tegen onze Belgen behoorlijk bezorgd en een weinig vrolijke blik zette de immer jolige Scheire aan tot volgende boodschap: "Miljaar, Wilmots is verouderd sinds het EK." Of er werkelijk fysieke gelijkenissen zijn tussen onze ex-bondscoach en de genaamde Christakis Christoforou van de Cyprioten? Dat oordeel laten we aan u over.