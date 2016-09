Hét hoogstandje van Cyprus-België? Daar zorgde Thomas Meunier voor: "Ik voelde de burn tot in m'n living"

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 07u05

De goals van Romelu Lukaku en Yannick Carrasco zullen we natuurlijk zeker onthouden van gisteravond, maar het hoogtepunt van de match? Misschien wel het heerlijke poortje van Thomas Meunier bij een volledig dolgedraaide Cyprioot. Fantastische ingeving die ook op Twitter de nodige bijval kreeg.

Het slachtoffer van het kunststukje van een bedrijvige Meunier was niemand minder dan Georgios Efrem, toch dé sterspeler bij Cyprus. Maar daar trok de rechtsachter van PSG zich een kleine twintig minuten voor tijd geen bal van aan, de manier waarop hij de linkerflankspeler van de tegenstander in de wind zette, was om van te smullen. De kers op de taart van alweer een opvallende partij van de ex-speler van Club Brugge, die in een meer offensieve rol nog beter tot zijn recht leek te komen. Ook verdedigend kwam de lichtvoetige Ardennees nauwelijks in de problemen. En die panna, tja, dat was genieten geblazen. Dat vond ook Aster Nzeyimana: "Ouch. Thomas Meunier. Wat een beweging. Ik voelde de burn tot in m'n living."