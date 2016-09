Drijft grapjas Wiggins hier op onnavolgbare wijze de spot met Chris Froome?

Door: Glenn Bogaert

video Koersen op de weg doet hij al een tijdje niet meer om grootse prestaties neer te zetten, Bradley Wiggins wil in de nadagen van zijn carrière volop genieten. En ook het publiek entertainen, hoort er natuurlijk bij. En dat deed Sir 'Wiggo' in de Ronde van Groot-Brittannië op een voortreffelijke en hilarische manier.

Tijdens de beklimming van 'The Struggle' in de door Julien Vermote gewonnen tweede etappe van de Tour of Britain ging het publiek helemaal uit de bol bij de passage van de ploeterende renners. En uiteraard staken de Britse enthousiastelingen op de flanken van de nijdige bult nog een tandje bij toen wielericoon Bradley Wiggins in het gezelschap van zijn ploegmakker Christopher Latham zijn opwachting maakte.



Vette knipoog of zelfspot?

En de Tourwinnaar van 2012 wist de aanmoedigingen zodanig te smaken dat hij een verrassing in petto had voor zijn fans. De 36-jarige Wiggins wipte gezwind van zijn fiets en liep te voet naar boven. Waarop het gebrul en gejuich nog toenam. Een vette knipoog naar Chris 'Forrest Gump' Froome op de Mont Ventoux afgelopen zomer? Of een brokje zelfspot gezien zijn weinig flatterende positie in koers?



119de op 23 minuten

We laten het aan uw verbeelding over, maar de beelden zijn in ieder geval fantastisch. Uiteindelijk bolde de olympische kampioen in de ploegenachtervolging als 119de over de meet in Kendal op een kleine 23 minuten van onze triomferende Julien Vermote. Om maar te zeggen, van zijn individuele prestaties ligt Wiggins echt niet meer wakker.