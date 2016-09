Deze schone is de nieuwe vlam van Bram Nuytinck

Manu Henry

6/09/16 - 21u26

© Kos.

Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck was -toen hij in 2012 in Brussel arriveerde- vrijgezel. Een bewuste keuze, zo verklaarde hij zelf. Toenmalig ploegmaat Guillaume Gillet zei destijds dat het de Nederlander nochtans niet aan aandacht van vrouwelijk schoon ontbrak. "Uit onze ploeg is hij degene die het meeste succes heeft bij de dames", klonk het bij Gillet. Ondertussen lijkt Nuytinck met Nicoletta Daniolos dan toch zijn grote liefde te hebben ontmoet. De Nederlandse met Griekse roots werd zo'n drie maanden geleden al eens gespot aan de zijde van de 26-jarige Nuytinck. Toen verklaarde Daniolos echter dat ze geen koppel vormden. Enkele weken later gaf ze uiteindelijk toch toe dat ze samen is met de Anderlecht-verdediger. Zowel Nuytinck als zijn vriendin deelden hun geluk reeds via Instagram.