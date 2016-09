Ballenjongen spelen, na het zien van dit pijnlijk incident wil u het echt voor geen (kinder)geld ter wereld

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 06u16

video Het is natuurlijk nogal een belevenis, als ballenjongen de grootste tennissterren voor jouw neus zien schitteren. Maar dat het heus niet altijd rozengeur en maneschijn is, mocht de onfortuinlijke jongeman in bovenstaande video ondervinden.

© afp.

Het tafereel dat zich hierboven afspeelt, komt uit de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov -de ex van Maria Sharapova- en de de Portugees João Sousa op de US Open. De 25-jarige 'golden boy' Dimitrov wilde zijn opponent even trakteren op een kanonopslag, maar de mokerslag van 198 kilometer per uur belandde pal in het kruis van de ballenjongen die rechts achteraan achter Sousa stond opgesteld.



Met brede smile

Deugd zal het niet gedaan hebben, maar de dappere knaap liet zich niet kennen en vermande zich haast meteen. Hij kon er zelfs hartelijk om lachen, toch niet evident na wat hem zopas was overkomen. De Bulgaarse 'dader' leek zich eerst van geen kwaad bewust, maar verontschuldigde zich even later met een racketgebaar. Ook de 27-jarige Sousa ging zich snel even vergewissen van de toestand van de ballenjongen.



Rijk Dimitrov out

De nummer 24 van de wereld Dimitrov won het pleit overigens in vier sets: 6-4, 6-1, 3-6 en 6-2. Als is het Bulgaarse rijk intussen al uit want de halve finalist van Wimbledon 2014 sneuvelde in de vierde ronde oftewel bij de laatste 16 tegen nummer twee van de wereld Andy Murray.