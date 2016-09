De ambities van deze schone zijn niet die die je van een doorsnee-misskandidate verwacht

Door: redactie

6/09/16 - 14u29

video

Eerder dit jaar waagde ene Debora Novellino zich aan een avontuur in de 'Miss Italia 2016'-verkiezing, maar ze strandde met de finale in zicht. Op zich is dat natuurlijk geen nieuws voor de sportpagina's, ware het niet dat de schone torenhoge ambities heeft... in het voetbal. "Ik wil eerst voor de Italiaanse nationale ploeg uitkomen en nadien wil ik de tv- en showbizzwereld in als presentator van een sportprogramma", klinkt het bij Novellino. Plannen die niet eens zó onrealistisch lijken, want momenteel komt ze in de Italiaanse Serie A als flankverdedigster uit voor Pink Bari en ook met de kunstjes in bijgevoegde video etaleert ze dat haar ambities best gerechtvaardigd kunnen zijn. Op de beelden is te zien hoe ze blootvoets, in badpak en natuurlijk met Miss-sjerp het beste van zichzelf geeft.