Welke toptrainer is vanavond met lange blonde lokken te zien in ''t Is gebeurd'?

6/09/16 - 10u33

Vanaf vanavond duikt Thomas Huyghe opnieuw een seizoen lang onder in het beeldarchief van VT4, Vier en Woestijnvis. In een van de fragmenten van het programma Kassa Kassa komen we een - niet zo oude - bekende tegen. Niemand minder dan AA Gent trainer Hein Vanhaezebrouck.



In de jaren '90 liep hij blijkbaar rond met lange lokken op het hoofd én op zijn brede borstkas. Hoewel hij daar met plezier een tondeuse op los liet. Dat haar is om 22u20 op VIER te bewonderen.