Geen (Britse) kat die weet wat Cavendish hier bezielde, maar erg gezellig ziet dit onderonsje er niet uit

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 21u24

Er zijn saillante beelden opgedoken uit de Ronde van Groot-Brittannië. In de tweede etappe tussen Carlisle en Kendal, die trouwens gewonnen werd door Julien Vermote, zagen we op de nijdige beklimming van The Struggle -de naam verraadt de lastigheidsgraad al- Mark Cavendish doodleuk een praatje slaan met een toeschouwer. Erg gezellig leek het er echter niet aan toe te gaan tussen de ietwat verbouwereerd ogende jongeman en de 'Manx Express'.



Kort lontje of fan in de fout?

Over wat er precies gebeurd is, tast iedereen over Het Kanaal voorlopig in het duister. De camera's registreerden het veelbesproken incident in ieder geval wel, iedereen lijkt voorlopig zo'n beetje zijn eigen idee te hebben over de ware toedracht. De aanleiding van het tafereel kwam echter niet in beeld. Heeft 'Cav' last gehad van zijn kort lontje of heeft de fan langs de kans daadwerkelijk iets mispeuterd? Het werd trouwens geen succesvolle dag voor de Britse topsprinter want ondanks zijn geleverde inspanningen voor Stephen Cummings moest die het onderspit delven tegen onze Julien Vermote.