Musonda Jr. demonstreert zijn fluwelen traptechniek hier even vanuit stand

Door: Mike De Beck

5/09/16 - 21u30

video

Niet alleen onze Rode Duivels moeten morgenavond vol aan de bak in een kwalificatiecampagne. Ook de beloften zullen alles uit de kast moeten halen om de drie punten in de voetbalzak te steken. De U21 is namelijk volop in de running voor een plek op het eindtoernooi van het EK voor beloften en kan morgenavond een uitstekende zaak doen in het klassement. Leider Tsjechië - dat al een wedstrijd meer heeft gespeeld - brengt dan met een voorsprong van vijf punten een bezoek aan Den Dreef. De uitgelezen kans dus voor de jonge Duivels om de kloof te dichten.



Charly Musonda Jr. lijkt zich alvast zonder al te veel stress klaar te stomen voor het toptreffen in groep 1. Tijdens een training legde hij het leer enkele meters achter de doellijn om nadien vanuit stand de bal met sprekend gemak alsnog in het doel te krullen. De aanvallend ingestelde middenvelder van Betis Sevilla verloor er dan ook zijn cool niet bij.