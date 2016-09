Familiewandeling neemt een dramatische wending, maar dan komt deze UFC-vechtster te hulp

Marie Rutsaert

5/09/16 - 21u04

© Facebook Miesha Tate.

Dit weekend liet een atlete die meestal betaald wordt om mensen te slagen zich van haar beste kant zien. Miesha Tate vecht in de UFC en is vooral gekend als een van de rivalen van Ronda Rousey. Gisteren kwam ze tijdens het wandelen een familie te hulp toen hun dochtertje een zware val maakte bij de Mary Jane watervallen in Nevada.