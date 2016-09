"Ze zei ja": bedrogen vriendin van Usain Bolt wel heel vergevingsgezind

Door: redactie

5/09/16 - 20u33 Bron: Daily Mail

© kos.

De 'triple triple' heeft Usain Bolt al even op zak en dus neemt 'lightning Bolt' nu heel even de tijd om eens goed te genieten van zijn negen olympische titels. Toch liet de Jamaicaanse spurtbom er na het bereiken van zijn historish spurtkunstje geen gras over groeien en genoot hij in Rio de Janeiro al met volle teugen van zijn sportieve exploten. Op zijn 30ste verjaardag deelde Bolt al de lakens met een Braziliaanse deerne die hij eerder in een nachtclub had opgepikt en dat viel niet meteen in goede aarde bij zijn vriendin Kasi Bennett.



Toch lijken de plooien tussen de spurter en het 26-jarig model ondertussen al gladgestreken. Het koppel vertoeft momenteel op het eiland Bora Bora waar de twee van elkaars gezelschap genieten. En dat niet alleen blijkbaar. Usain Bolt plaatste enkele foto's op zijn Snapchat-account die weinig tot de verbeelding overlaten. "Ze zei ja", pende hij neer. Gevolgd met een emoticon van een bruid en een hartje. Of er al een datum geprikt is om in het huwelijksbootje te stappen is nog maar de vraag.