Dat Roland Duchâtelet bij Charlton niet populair is, weten ze nu zelfs al in Slowakije

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 19u00

© Twitter Matt Clarke.

© belga.

Een schoonheidsprijs verdiende de zege van de Engelse nationale ploeg in Slowakije niet, pas in minuut 95 werkte Adam Lallana van Liverpool gisteravond de verlossende 0-1 binnen. Zo werd het voor de naar Trnava en hoofdstad Bratislava meegereisde fans van het team van de nieuwe bondscoach Sam Allardyce toch een aangename trip. Onder de supporters trouwens ook een delegatie van Charlton Athletic, de Engelse derdeklasser die u beter kent als een van de voetbalspeeltjes van Roland Duchâtelet. En dat die niet bepaald de populairste is, bleek ook uit een spandoek dat werd opgehangen aan een kerktoren in Bratislava. "My only desire: Roland out". Duidelijk kan een boodschap echt niet zijn...