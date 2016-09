Dit schitterend verhaal over Ronaldinho lijkt te mooi om waar te zijn

Door: redactie

Er heerst heel wat scepsis over het verhaal dat volgens verschillende internetwebsites uit het gloednieuwe boek 'La jugada de mi vida, de wedstrijd van mijn leven' van Andrés Iniesta komt. Daarin kwam Ronaldinho op de proppen met een onwaarschijnlijke manier waarmee hij in zijn periode bij Barcelona zijn ploegmaats op scherp zette voor de clash met Real Madrid in 2005.

"Enkele dagen voor de Clásico tegen Real Madrid belde 'Dinho' me 's nachts op", doet het verhaal dat volgens sommige bronnen uit het nieuwe boek van Iniesta komt de ronde. "Ik nam op en hij vertelde me: 'Andrés, ik weet dat het 3 uur 's nachts is, maar ik moet iets bekennen. In juni zal ik Barça verlaten. Mijn broer heeft een akkoord met Real Madrid en het is een bedrag dat ik niet kan weigeren. Jij bent nog jong, je zal het wel begrijpen. Maar alsjeblief, vertel het niet in de kleedkamer of tegen de club. Bedrieg me niet, ik vertrouw je meer dan iemand anders. Goedenacht Andrés'", ging het er zogezegd aan toe in het telefoongesprek.



"Liever lijden in stilte"

"Hij gaf me geen tijd om te antwoorden. De volgende dag waren we aan het trainen en voelde ik een vreemde sfeer. Het hele team was stil en iedereen groette Ronaldinho als nooit tevoren. Op de dag van de Clásico nam 'Dinho' in de kleedkamer het woord. 'Jongens, vandaag is een heel belangrijke wedstrijd. Ze zijn sterk, maar de laatste dagen heb ik ontdekt dat we een familie zijn. Ik belde ieder van jullie 's nachts op en vertelde dat ik in juni zou vertrekken. En niemand van jullie zei er iets over. Dat gaf me het gevoel dat we liever lijden in stilte in plaats van elkaar te bedriegen. Ik zal hier nog voor een lange tijd blijven... Laten we nu het veld betreden en die spelers van Madrid een lesje leren!'"



Te mooi om waar te zijn?

Volgens het verhaal speelde het hele discours zich af voor de Clásico waarin Ronaldinho twee keer scoorde en uiteindelijk een staande ovatie kreeg in het Santiago Bernabéu. Toch is er heel wat onduidelijkheid rond de echtheid van de fantastische anekdote. Zo weet Sam Marsden, correspondent van Barcelona voor ESPN, te vertellen dat het helemaal niet te lezen is in het boek.