"Dit is irreëel!": wat als Wuyts en De Cauwer commentaar gaven op de valpartij van Bourgeois?

Door: redactie

5/09/16 - 17u04

video

De Gordel werd gisteren opgeschrikt door een opvallende valpartij. Niet meteen omdat er zware gevolgen mee gemoeid waren, maar wel omdat het minister-president Geert Bourgeois was die tegen het asfalt smakte nadat hij een energiedrankje van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken weigerde aan te nemen. Omdat Bourgeois niet tijdig uit zijn klikpedalen geraakte zag de val er wat knullig uit waardoor er op sociale media duchtig gelachen werd met de smak van de politicus. Zo plakte de Facebook-pagina Unimen bijvoorbeeld de commentaar die Michel Wuyts en José De Cauwer leverden tijdens de valpartij van Chris Froome in de bewogen etappe op de Mont Ventoux tijdens de Tour de France over de beelden van de val van de minister-president Bourgeois. Met alle hilarische gevolgen van dien.