Van alle opgeviste laatkomers in Vuelta, verdient hij veruit het meeste respect

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 16u00

© Twitter Sam Bewley.

Vuelta

Met 93 bolden ze gisteren buiten tijd over de streep in de Vuelta en dus had er vandaag een flink gereduceerd peloton aan de start moeten staan. De wedstrijdjury zag het te laat komen van die meute door de vingers en dat zorgt voor de nodige beroering in wielerland. Koersvervalsing en dus onverbiddelijk naar huis klinkt het bij heel wat kenners en volgers. Uiteindelijk hebben heel wat van die renners namelijk krachten kunnen sparen en dat is niet eerlijk, klinkt het. Eén man haalde echter wel alles uit de kast om tijd binnen te komen.



Heroïsche strijd van eenzaat

Sam Bewley is de naam, een Nieuw-Zeelander in Australische loondienst. De 29-jarige renner van ORICA-BikeExchange bolde gisteren in de ultrakorte maar loodzware bergrit met aankomst op Aramón Formigal binnen op 46 minuten en 54 seconden. En de manier waarop hij finishte was volgens wielercommentator Michel Wuyts behoorlijk heroïsch want Bewley had alles gegeven en dat gegeven in combinatie met zijn verwilderde baard gaf het nodige cachet aan de noeste strijd van de eenzaat. Reglementair gezien verdient ook de hoog opgeschoten pistier geen vangnet, maar hij mag zeker wel respect krijgen voor zijn afgeleverde staaltje doorzettingsvermogen.