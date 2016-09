Dopingzondares moet olympisch zilver inleveren. Al is er één klein probleempje...

Yari Pinnewaert

De Cubaanse Yarelys Barrios bevindt zich toch wel een beetje in een lastig parket. De discuswerpster wist op de Olympische Spelen in 2008 in Peking het zilver te pakken, maar toen haar stalen onlangs opnieuw werden onderzocht bleek ze positief te testen op doping. Medaille inleveren dus, maar laat nu net daar het schoentje knellen: Barrios had het eremetaal namelijk verkocht op veilingsite eBay, dus teruggeven wordt niet echt eenvoudig...



Wat die positieve dopingplas betreft, wast de atlete zelf haar handen nog steeds in onschuld: "De enige doping die ik ken, is de zon op de piste. Ik blijf geloven dat het om een fout gaat, want ik ben altijd 'clean' geweest", aldus de Cubaanse.