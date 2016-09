De 'studentenelleboog' van deze worstellegende: die doet de maag toch wel eventjes keren

Yari Pinnewaert

Dat voormalig worstelaar Steve Austin, beter bekend als Stone Cold, in zijn carrière een rist aan zware blessures heeft gehad, dat staat buiten kijf. Zo liep hij ooit een breuk op in een nekwervel waardoor hij ei zo na verlamd was, maar het 'probleempje' ter hoogte van zijn elleboog doet pas echt de maag keren. Zo heeft de kale spierbundel te kampen met een aandoening die 'Bursitis olecrani' heet - ook wel een 'studentenelleboog' genoemd. Concreet wil dat zeggen dat er een soort gezwel zo groot als een golfbal zichtbaar is.



Austin stelde het akelige zicht vast toen hij aan het trainen was. "Ik werd wakker, begon mijn training en toen had ik ineens een ganzenei op mijn linkerelleboog staan. Het was gigantisch. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar lief zag het er toch niet uit", aldus Austin, die wel meegaf dat veel worstelaars met dergelijke aandoening kampen. "Ik bukte me om een gewicht op te pakken met mijn linkerarm, maar die wou gewoon niet plooien. Daarop greep ik met mijn rechterarm mijn linker vast en het leek erop alsof iemand een golfbal in mijn elleboog had begraven", verschafte hij nog wat extra uitleg.