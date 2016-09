Om deze reden koos Messi voor een geblondeerd kapsel

Door: redactie

5/09/16 - 09u48

Lionel Messi kende een meer dan geslaagde rentree bij de Argentijnse nationale elf. De superster van FC Barcelona scoorde het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen partij tegen Uruguay. Afgelopen weekend nam Messi de tijd voor een interview aan de Argentijnse acteur Mingo. Wanneer Messi gevraagd werd waarom hij koos voor een geblondeerd kapsel antwoordde de 29-jarige linkspoot als volgt: "Ik wou weer vanaf nul beginnen. Er zijn zoveel dingen gebeurd, en ik wou een nieuwe start nemen."



'Leo' kwam ook nog even terug op de teleurstelling van de Copa América en zijn beslissing om (even) te stoppen bij de Argentijnse nationale ploeg: "Het was een momentopname en ik voelde me op dat moment heel slecht. Die uitschakeling was een héél grote ontgoocheling."