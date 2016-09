Spaans dorpje krijgt eerste Johan Cruijffstraat

Door: redactie

4/09/16 - 23u59 Bron: AD.nl

© anp.

Het Catalaanse dorpje Vallfogona de Riucorb krijgt als eerste een Johan Cruijffstraat, ofwel Carrer Johan Cruyff. Het dorpje van nauwelijks honderd inwoners heeft hiermee de wereldwijde primeur.

© anp.

Ook al staat nummer 14 haast synoniem voor de in maart overleden voetballegende, Cruijff speelde in Catalonië met rugnummer 9. Het straatnaambord zal dan ook op de negende dag van de negende maand onthuld worden door initiatiefnemer en burgemeester Francesc Llobet Albareda. "Het is een symbolische datum'', zegt hij in het Catalaanse dagblad Ara.



De voltallige gemeenteraad zou unaniem voor voor een naamswijziging hebben gestemd. Toen ook de familie van de voetballer toestemming gaf, kon het feest bezegeld en de straat gekozen worden.