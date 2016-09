American Football-speler weigert te staan bij volkslied en heeft daar erg controversiële reden voor

Marie Rutsaert

Colin Kaepernick blijft uit protest tegen de behandeling van zwarte Amerikanen zitten tijdens het spelen van het volkslied. © ap.

Colin Kaepernick, speler van de San Francisco 49ers, hield tijdens de oefenmatchen voor de start van het seizoen een zitactie. Voor de start van een match wordt het volkslied gespeeld, maar hij weigerde om te gaan staan. Na de nodige controverse van politici, gebruikers van sociale media en andere atleten, dreigt het nu gevolgen te hebben voor de club. De lokale politievakbond dreigt er nu mee om de matchen van de 49-ers te boycotten.

Kaepernick is momenteel bankzitter voor de ploeg als tweede keuze op de quarterbackpositie. Voor de oefenmatchen nam hij de rol van bankzitter wel heel ernstig. Hij stond niet op voor het volkslied en zei daar later dit over: "Ik ga niet staan voor een land dat zwarte en gekleurde mensen onderdrukt."



Reacties uit het hele land stroomden binnen. Van gekleurde sportlegendes Jim Brown (een van de meest succesvolle football-spelers ooit) en basketspeler Kareem Abdul-Jabbar die zijn acties goedkeuren en bewonderen, tot politici en burgers die het respectloos vinden. De tweede keer dat Kaepernick het deed, besloot hij te knielen. Maar nu was teamgenoot Eric Reid en tegenstander Jeremy Lane ook op de grond te zien.



Nu volgt de meest concrete tegenactie op zijn stil protest. De lokale politievakbond dreigt om de 49ers te boycotten indien de club de American football-speler niet straft. Dus geen politiebewaking meer in Santa Clara, waar het stadion van de 49ers ligt. Volgens de politievakbond is zijn gedrag 'ongepast' en zijn uitspraken over de politie zijn 'beledigend' en 'onjuist'.



Politiebaas Michael Sellers heeft de vakbond opgeroepen om de veiligheid van burgers voorop te stellen. "Zijn uitspraken brengen ons land niet samen. Maar de politie is er om de rechten van iedere burger te beschermen, ook als we het niet met hem eens zijn.''