Knettergek: doldwaze 'wielervader' brengt concurrenten van zoon met opzet ten val

Door: Mike De Beck

4/09/16 - 21u00 Bron: Le Figaro

video De 70ste verjaardag van de Tour Cycliste Antenne Réunion is met een onwaarschijnlijk incident van start gegaan. In de eerste etappe van de rittenkoers kon de vader van Jonathan Boyer het niet verkroppen dat de wedstrijd gewoon doorging na de dubieuze valpartij van zijn zoon. Pa Boyer besloot dan maar zelf het heft in handen te nemen en spreidde de dranghekken in volle koers over heel de weg uit. Met het gevolg dat enkele renners in de kop van de wedstrijd zwaar tegen de grond gingen.