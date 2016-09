Vreselijke crash in MotoGP kent gelukkig goeie afloop

video

De motorsport is deze namiddag opgeschrikt door een vreselijke crash in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Bij een inhaalmanoeuvre tussen de Spanjaard Pol Espargaró (Yamaha Tech 3) en de Fransman Loriz Baz (Avintia Racing), aan het einde van de eerste ronde, ging het plots mis. De twee raakten elkaar, schoven enkele meters over het gras en kwamen tussen de andere rijders tot stilstand. Pol Espargaró gaf meteen tekenen van bewustzijn, maar voor Loriz Baz duurden de medische zorgen veel langer. Gelukkig zagen we daarna hoe de Fransman even naar het publiek wuifde. Intussen liet hij ook via Twitter weten dat alles in orde is.



De GP lag na de crash even stil. Uiteindelijk won de Spanjaard Maverick Vinales (Suzuki) op het circuit van Silverstone. Hij eindigde voor de Brit Cal Crutchlow (Honda LCR) en de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha). De Spanjaard Marc Marquez (Honda) blijft leider.