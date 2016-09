Spectaculair vechtfilmpje blijkt opgezet spel (van de bovenste plank) te zijn

Door: redactie

4/09/16 - 18u40

video

UPDATE: Een in scène gezet filmpje doet de ronde op het internet. De hoofdrolspelers doen maar al te graag geloven dat de instructeur het been van de vechtjas in het rechts breekt door uit te pakken met een welbepaalde rake trap, maar -zo blijkt uit attente reacties van onze lezers- in werkelijkheid gaat het hier gewoon om een man met een extreem plooibare knie. Wat ook de lacherige reacties van de omstaanders verklaart. Opgezet spel van de bovenste plank dus.