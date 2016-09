MotoGP-rijder Petrucci ontsnapt als bij wonder aan lelijke crash

Thomas Lissens

3/09/16 - 20u22

De Italiaan Danilo Petrucci is tijdens de reeksen van de MotoGP van Groot-Brittannië aan een stevige crash ontsnapt. De 25-jarige rijder van Pramac-Ducati verloor na een bocht de controle over zijn motor, maar met wat stunt- en vliegwerk kon hij nog nét een tuimelperte vermijden.

Petrucci leek er kalm onder te blijven en hij keek zelfs nog even over zijn schouder om te zien waar zijn concurrent zich bevond. De andere mensen van zijn team leken toch een stuk meer van hun melk te zijn.



Petrucci werd vorig jaar nog tweede op het circuit van Silverstone. Morgen neemt hij de elfde plaats in op de startgrid.