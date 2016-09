Argentijn scoort wereldgoal à la Bergkamp

Door: redactie

3/09/16 - 14u08

San Cadilla El Norte on Twitter ¡Golaaaazo de Mineeeeros! Juan Neira (Vía @AscensoMX) https://t.co/DwQcKR3JoH

video Juan Neira maakte gisteravond één van de mooiste doelpunten van het nog prille voetbalseizoen. Als Dennis Bergkamp in zijn beste dagen stuurde de spits van het Mexicaanse Mineros de Zacatecas de verdedigers van Venados met een schitterende pirouette het bos in, om het leer vervolgens subtiel in de bovenhoek te volleren.